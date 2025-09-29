Врач назвал способы замедлить старение человека

На когнитивные способности человека влияют различные факторы, они могут помочь затормозить старость, заявил НСН Юрий Конев.

Не стареть человеку помогает наличие широкого круга близких, рассказал доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев в беседе с НСН.

Прочные социальные связи на протяжении всей жизни человека связаны с замедлением темпов биологического старения, выяснили американские исследователи. Ученые утверждают, что люди с широким кругом знакомств обладают тенденцией к более медленному старению организма. Статью опубликовали в журнале Brain, Behavior, & Immunity — Health. Конев согласился с такими выводами.

«Я согласен с ними. Об этом говорят и другая статистика: находящиеся в браке живут в среднем дольше, чем холостые. Если сам не пойдешь к врачу, может выгнать к нему жена. К тому же, у человека с друзьями и семьей не будет дефицита общения в конце жизни. Чувство полного одиночества резко снижает наши когнитивные возможности. На них также влияет совместная работа по дому, наличие детей, регулярность питания. Окружение позволяет получить больше эндорфинов, положительных эмоций. Возможно, тут есть что еще, чего мы пока не знаем. Человечество вообще пока не в курсе, что такое жизнь и старение», — заключил он.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
