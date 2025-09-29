Не стареть человеку помогает наличие широкого круга близких, рассказал доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев в беседе с НСН.



Прочные социальные связи на протяжении всей жизни человека связаны с замедлением темпов биологического старения, выяснили американские исследователи. Ученые утверждают, что люди с широким кругом знакомств обладают тенденцией к более медленному старению организма. Статью опубликовали в журнале Brain, Behavior, & Immunity — Health. Конев согласился с такими выводами.