Россиянам объяснили, как продлить жизнь на 15–20 лет

Продлить жизнь на 15–20 лет поможет ходьба пешком по шесть часов в неделю. Об этом NEWS.ru заявил врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия.

По его словам, это подтверждают «данные научные, американские».

Врач указал, что ходьба — это такой процесс, в котором одновременно участвуют все органы.

«У всех будет одинаковый процент кислорода. Поэтому это очень обоснованный подход», — заключил Бокерия.

Ранее врач кардиолог, гериатр Юрий Конев заявил «Радиоточке НСН», что вклад медицины в вопрос долголетия составляет всего 12-15%.

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
