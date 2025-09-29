Россиянам объяснили, как продлить жизнь на 15–20 лет
Продлить жизнь на 15–20 лет поможет ходьба пешком по шесть часов в неделю. Об этом NEWS.ru заявил врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия.
По его словам, это подтверждают «данные научные, американские».
Врач указал, что ходьба — это такой процесс, в котором одновременно участвуют все органы.
«У всех будет одинаковый процент кислорода. Поэтому это очень обоснованный подход», — заключил Бокерия.
Ранее врач кардиолог, гериатр Юрий Конев заявил «Радиоточке НСН», что вклад медицины в вопрос долголетия составляет всего 12-15%.
