Врач назвал продукты с новогоднего стола, которые могут вызвать рак
Заболеть раком, поев за новогодним столом вредные блюда невозможно, однако если их употреблять регулярно, то проблемы со здоровьем могут возникнуть, рассказал врач-радиотерапевт Денис Романов.
По его словам, алкоголь - не очень серьёзный фактор развития рака. Он способен вызвать проблемы со здоровьем, если употребляется «в паре» с табаком. В любом случае алкоголь – канцероген.
Опасно регулярное употребление продуктов из переработанного мяса: колбаса, сосиски. Кроме того, мясо, приготовленное на открытом огне, а также овощи на гриле будут содержать сажу, которая является канцерогеном.
Жирное, мучное, сладкое, включая сладкие газированные напитки ведут к лишнему весу.
«Сами по себе они не являются канцерогенами, но у людей нездорово большой комплекции эта еда повышает риски онкологии (не считая проблем с сердечно-сосудистой системой и т.д.)», - сказал life.ru Романов.
Ранее специалисты назвали полезные блюда, которые можно приготовить для новогоднего стола.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru