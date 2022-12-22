Стало известно, во сколько обойдется салат оливье в этом году
Приготовление салата оливье в 2022 году обойдется жителям России на 7% дороже, чем годом ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс» на основе данных с 1 по 18 декабря.
В среднем на «новогодний» салат из расчета на четверых человек придется потратить 481 рубль. Это на 34 рубля больше, чем в 2021 году. Салат также продается в магазинах вразвес. Средняя стоимость – 194 рубля, что на 2% выше, чем в прошлом году.
Расчет произведен на основе классической «советской» версии салата с вареной колбасой: 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, пять штук куриных яиц, 300 граммов вареной колбасы, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов консервированного зеленого горошка, 400 граммов маринованных огурцов, 200 граммов майонеза, 30 граммов укропа или петрушки.
Стоимость приготовления салата «Оливье» в России с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года увеличилась на 8,53%, а салата «Сельди под шубой» - на 5,52%, сообщается в материалах Росстата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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