Врач-мигрант лечил россиян по диплому, купленному за «трех баранов»
Некоторые приезжие в Россию врачи трудятся в медицинских учреждениях по поддельным документам и плохо знают русский язык, сообщает «Регнум».
По данным издания, это связано с кадровым дефицитом. Так, в Москве в одной из клиник работает врач-мигрант Фаход, на которого пожаловались пациенты. По их словам, он почти не говорит по-русски и ставит диагнозы при помощи интернета. Мужчина признался, что купил свой диплом, заплатив «тремя баранами».
Другой случай связан с мигрантом-нейрохирургом, который несколько лет работал в РФ по поддельным документам. Некоторые российские врачи уходят из клиник, не желая трудиться рядом с персоналом без квалификации. В связи острой нехватки кадров государство делает ставку на иностранцев.
Ранее курьерам-мигрантам заблокировали приложения в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
