ВЦИОМ: Россиян волнуют проблемы здравоохранения и образования
Вопросы здравоохранения и образования, инфляция и высокие цены наиболее остро стоят перед россиянами, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова.
Также, по его словам, граждан очень беспокоят высокие цены на жилье и автомобили. «Даже если ты работаешь и зарабатываешь, тебе хочется куда-то эти деньги потратить. На что хотелось бы тратить? Конечно, прежде всего, на здоровье, на образование своих детей, на улучшение жилищных условий, на ремонт и на покупку "железного коня"», - отметил он.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что около 66% россиян уверены в том, что будущее будет лучше настоящего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru