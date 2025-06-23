ВЦИОМ: Россиян волнуют проблемы здравоохранения и образования

Вопросы здравоохранения и образования, инфляция и высокие цены наиболее остро стоят перед россиянами, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова.

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Также, по его словам, граждан очень беспокоят высокие цены на жилье и автомобили. «Даже если ты работаешь и зарабатываешь, тебе хочется куда-то эти деньги потратить. На что хотелось бы тратить? Конечно, прежде всего, на здоровье, на образование своих детей, на улучшение жилищных условий, на ремонт и на покупку "железного коня"», - отметил он.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что около 66% россиян уверены в том, что будущее будет лучше настоящего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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