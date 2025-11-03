Курьерам-мигрантам заблокировали приложения в Петербурге

Теперь иностранцы не могут брать смены и выполнять заказы. Кроме того, мигрантам рассылают уведомления о запрете на работу в доставке.

Ограничения на работу мигрантов в сфере доставки, как и другие подобные ограничения, направлены на то, чтобы создать в этой области некий дефицит с возможностью повысить оплату этого труда для россиян. Об этом НСН рассказал замглавы Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков.

