Курьерам-мигрантам заблокировали приложения в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 3 ноября курьерам-мигрантам заблокировали доступ к сервисам по доставке еды, сообщает издание «Абзац».

Теперь иностранцы не могут брать смены и выполнять заказы. Кроме того, мигрантам рассылают уведомления о запрете на работу в доставке.

Ограничения на работу мигрантов в сфере доставки, как и другие подобные ограничения, направлены на то, чтобы создать в этой области некий дефицит с возможностью повысить оплату этого труда для россиян. Об этом НСН рассказал замглавы Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
