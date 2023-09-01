Диетолог назвал наиболее подходящие продукты для завтрака

По словам врача, утром люди более разборчивы в еде, чем вечером, поэтому довольно легко привыкнуть завтракать только полезными продуктами.

Диетолог отметил, что от пользы завтрака зависит настроение, самочувствие и работоспособность человека. Кроме того, ему проще не переедать и контролировать питание в течение дня.

Идеальными продуктами для завтрака станут яйца, каши, бобовые, овощи, хлопья, кисломолочные напитки, рыба на пару, творог и сливочное масло в небольшом количестве. Также хороши горячие зеленый чай, кофе или какао.

