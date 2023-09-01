Диетолог назвал наиболее подходящие продукты для завтрака
Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт назвал самые подходящие продукты для завтрака на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам врача, утром люди более разборчивы в еде, чем вечером, поэтому довольно легко привыкнуть завтракать только полезными продуктами.
Диетолог отметил, что от пользы завтрака зависит настроение, самочувствие и работоспособность человека. Кроме того, ему проще не переедать и контролировать питание в течение дня.
Идеальными продуктами для завтрака станут яйца, каши, бобовые, овощи, хлопья, кисломолочные напитки, рыба на пару, творог и сливочное масло в небольшом количестве. Также хороши горячие зеленый чай, кофе или какао.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru