«Невроз налицо»: Психолог раскрыл причины набора лишнего веса

Ежегодно 15 сентября во многих странах отмечают необычный и уже международный праздник – День худеющих. Одной из главных целей данного праздника является привлечение внимания к проблеме лишнего веса, а также последствиям необдуманных спонтанных диет. Ожирение продолжает оставаться одной из главных проблем здравоохранения России. В 2020 году его диагностировали у 17.7% всего населения страны, в 2021 – у 19.6%, а в 2022 – уже у 20.6%.



«Одна из психологических причин лишнего веса – его набора и удержания – в том, что человек находится под давлением, кто-то на него давит или даже нападает, одним словом, этот человек не находится в безопасности с точки зрения тела. И теперь представите, что вы перестали есть лишь потому, что головой так решили. Невроз на лицо: тело хочет одного, а голова другого. Тело хочет быть в безопасности, а голова хочет быть не хуже других. Так, в принципе, и проходит невротическая жизнь среднестатистического человека, когда он делает не то, что хочет, когда идет на нелюбимую работу там, где его, к примеру, унижают и пугают уволить, а вечером возвращается к недовольным родственникам, которые ожидают от него большего, чем он может дать. Он, может, и мог бы дать, да только он не в курсе, что они от него ожидают чего-то такого особенное, на что, по их мнению, у него не хватает ума», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, человеку необходимо в первую очередь договориться с самим собой, прислушавшись к сигналам организма.

«Очень часто к нам приходят люди, которые не могут почувствовать эмоции и уж тем более ощутить свое тело. Это говорит о невротическом состоянии, а иногда заблокированные ощущения и эмоции переходят грань компетенции психологии и находятся в области компетенции психиатрии. Чтобы не доводить себя до крайности, лучше всегда обращаться за советом к своему телу и эмоциям, понимая «хочу я это или это насилие над собой»? Даже если это насилие, но осознанное, такой процесс будет более безвредным, чем игнорирование сигналов свое тело, а потом недовольство его формой», - сказал психолог.

Ранее диетолог перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей. Специалист Прия Тью отметила, что родители допускают ошибку, ставя ненужные ограничения. Диетолог отметила, что вредные продукты не стоит запрещать, нужно лишь ограничить их и не забывать о сбалансированном питании. Тью посоветовала помнить о сахаре, который в избытке присутствует в детском меню. Причем это касается не только глазированных напитков или сладостей, но и полезных продуктов, например, йогуртов. Диетолог посоветовала изучать состав продуктов перед тем, как давать их детям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

