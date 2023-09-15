«Невроз налицо»: Психолог раскрыл причины набора лишнего веса
Одна из психологических причин лишнего веса в том, что человек находится под давлением, заявил НСН психолог Андрей Гуляев.
Психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в интервью НСН заявил, что причиной набора лишнего веса могут быть психологические проблемы человека.
Ежегодно 15 сентября во многих странах отмечают необычный и уже международный праздник – День худеющих. Одной из главных целей данного праздника является привлечение внимания к проблеме лишнего веса, а также последствиям необдуманных спонтанных диет. Ожирение продолжает оставаться одной из главных проблем здравоохранения России. В 2020 году его диагностировали у 17.7% всего населения страны, в 2021 – у 19.6%, а в 2022 – уже у 20.6%.
«Одна из психологических причин лишнего веса – его набора и удержания – в том, что человек находится под давлением, кто-то на него давит или даже нападает, одним словом, этот человек не находится в безопасности с точки зрения тела. И теперь представите, что вы перестали есть лишь потому, что головой так решили. Невроз на лицо: тело хочет одного, а голова другого. Тело хочет быть в безопасности, а голова хочет быть не хуже других. Так, в принципе, и проходит невротическая жизнь среднестатистического человека, когда он делает не то, что хочет, когда идет на нелюбимую работу там, где его, к примеру, унижают и пугают уволить, а вечером возвращается к недовольным родственникам, которые ожидают от него большего, чем он может дать. Он, может, и мог бы дать, да только он не в курсе, что они от него ожидают чего-то такого особенное, на что, по их мнению, у него не хватает ума», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, человеку необходимо в первую очередь договориться с самим собой, прислушавшись к сигналам организма.
«Очень часто к нам приходят люди, которые не могут почувствовать эмоции и уж тем более ощутить свое тело. Это говорит о невротическом состоянии, а иногда заблокированные ощущения и эмоции переходят грань компетенции психологии и находятся в области компетенции психиатрии. Чтобы не доводить себя до крайности, лучше всегда обращаться за советом к своему телу и эмоциям, понимая «хочу я это или это насилие над собой»? Даже если это насилие, но осознанное, такой процесс будет более безвредным, чем игнорирование сигналов свое тело, а потом недовольство его формой», - сказал психолог.
Ранее диетолог перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей. Специалист Прия Тью отметила, что родители допускают ошибку, ставя ненужные ограничения. Диетолог отметила, что вредные продукты не стоит запрещать, нужно лишь ограничить их и не забывать о сбалансированном питании. Тью посоветовала помнить о сахаре, который в избытке присутствует в детском меню. Причем это касается не только глазированных напитков или сладостей, но и полезных продуктов, например, йогуртов. Диетолог посоветовала изучать состав продуктов перед тем, как давать их детям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин рассказал, как преображаются территории у станций БКЛ
- Певец Стас Пьеха рассказал о смерти бабушки
- Издатели показали обложку новой книги Виктора Пелевина
- Путин поздравил евреев с Новым годом
- Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
- Россиянина приговорили к 12,5 года колонии за контрабанду в США изделий для ракет
- В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции
- СМИ: Армия России ударила по месту хранения ракет Storm Shadow под Хмельницким
- Трамп заявил, что может спасти США, которые «катятся в ад»
- Глава МИД Чехии: Киев ощутит себя преданным при заключении навязанного мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru