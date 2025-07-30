«Традиционно вторая половина июля, август и начало сентября — сезон цветения так называемых сорных трав. В основном это полынь и та группа растений, которая к ней относится, например, золотарник. Также цветут лебеда, крапива, амброзия. Самая высока концентрация пыльцы — на улице в дневное время. Поскольку речь идет про поллиноз, а это заболевание, вызванное попаданием внешнего вещества внутрь организма, то в первую очередь следует защищать дыхательные пути и слизистую оболочку глаз. Нужно пользоваться маской, очками, головным убором. Когда вы заходите в помещение, прежде всего стоит умыться. На окна нужно повесить защитные занавески либо из марли, либо из спанбонда. Еще проще тем, у кого есть система климат-контроля, так как она не пропускает пыльцу», — сказал Болибок.

Собеседник НСН отметил, что сильнее всего от поллиноза страдают рабочие на производствах и водители.

«Хуже всего тем, кто работает на больших производствах, где пыльца может попадать и внутрь помещений. Отдельно выделю группу водителей-аллергиков: аллергия на пыльцу часто нападает приступами чихания, что может привести к аварийной ситуации. Водителям нужно защищать органы дыхания и глаза от попадания пыльцы и очень осторожно пользоваться антигистаминными препаратами, которые иногда вызывают седативный эффект: появляется сонливость, снижается скорость реакции и так далее», — подытожил он.

Ранее Болибок заявил, что одними из самых аллергенных растений являются береза, тимофеевка, полынь и амброзия.

