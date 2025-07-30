Врач напомнил аллергикам, как защитить себя от цветения сорных трав
Чаще и сильнее всего поллиноз мешает водителям и рабочим на производствах, им стоит быть особенно осторожными, сказал НСН Владимир Болибок.
Вторая половина лета — сезон цветения сорных трав, аллергикам необходимо тщательно защищать дыхательные пути и глаза, не забывать умываться, заходя в помещение, а также повесить на окна защитные занавески. Об этом НСН заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
В Москве зафиксировали высокую активность пыльцы из-за жары. Специалисты отмечают, что ситуация становится хуже с каждым днём жаркой погоды. Врачи рекомендуют людям с аллергией избегать длительных прогулок и носить с собой маски. Болибок напомнил аллергикам, как защитить себя.
«Традиционно вторая половина июля, август и начало сентября — сезон цветения так называемых сорных трав. В основном это полынь и та группа растений, которая к ней относится, например, золотарник. Также цветут лебеда, крапива, амброзия. Самая высока концентрация пыльцы — на улице в дневное время. Поскольку речь идет про поллиноз, а это заболевание, вызванное попаданием внешнего вещества внутрь организма, то в первую очередь следует защищать дыхательные пути и слизистую оболочку глаз. Нужно пользоваться маской, очками, головным убором. Когда вы заходите в помещение, прежде всего стоит умыться. На окна нужно повесить защитные занавески либо из марли, либо из спанбонда. Еще проще тем, у кого есть система климат-контроля, так как она не пропускает пыльцу», — сказал Болибок.
Собеседник НСН отметил, что сильнее всего от поллиноза страдают рабочие на производствах и водители.
«Хуже всего тем, кто работает на больших производствах, где пыльца может попадать и внутрь помещений. Отдельно выделю группу водителей-аллергиков: аллергия на пыльцу часто нападает приступами чихания, что может привести к аварийной ситуации. Водителям нужно защищать органы дыхания и глаза от попадания пыльцы и очень осторожно пользоваться антигистаминными препаратами, которые иногда вызывают седативный эффект: появляется сонливость, снижается скорость реакции и так далее», — подытожил он.
Ранее Болибок заявил, что одними из самых аллергенных растений являются береза, тимофеевка, полынь и амброзия.
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