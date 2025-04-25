Врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Чернушевич ранее заявила RT, что похолодание способствует тому, что уменьшается концентрация пыльцы в воздухе и в результате значительно это облегчает симптомы у людей с сезонной аллергией. Викулов отметил, что аллергическая реакция у каждого проявляется по-своему.

«От аллергии страдают 20-25% населения, а аллергический ринит (насморк) есть у 15 миллионов человек – у каждого десятого. Аллергическая реакция у всех индивидуальная: это зависит от эволюции заболевания, от индивидуальных особенностей генетических реакций иммунной системы. У некоторых людей только сезонные проявления аллергии, а у кого-то – круглогодичные, например, на шерсть животных, на библиотечную пыль. У людей с круглогодичной аллергией весной может быть ухудшение еще и из-за пыльцы. Также бывает латентная сенсибилизация – состояние, когда нет проявлений аллергии, так называемая предболезнь. Это означает, что у человека в любой момент может начаться проявление этой аллергии», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в пресс-центре НСН, что очень хороший способ вылечить аллергию на пыльцу — аллергоспецифическая иммунотерапия, или аллерговакцинация, сегодня есть вакцины против практически всех пыльцевых аллергенов.

