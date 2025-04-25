От аллергии в России страдают до 25% населения
Аллергическая реакция у каждого проявляется по-своему, аллергический ренит есть у каждого десятого россиянина, сказал НСН Георгий Викулов.
От аллергического ринита страдает каждый десятый россиянин, сказал в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Чернушевич ранее заявила RT, что похолодание способствует тому, что уменьшается концентрация пыльцы в воздухе и в результате значительно это облегчает симптомы у людей с сезонной аллергией. Викулов отметил, что аллергическая реакция у каждого проявляется по-своему.
«От аллергии страдают 20-25% населения, а аллергический ринит (насморк) есть у 15 миллионов человек – у каждого десятого. Аллергическая реакция у всех индивидуальная: это зависит от эволюции заболевания, от индивидуальных особенностей генетических реакций иммунной системы. У некоторых людей только сезонные проявления аллергии, а у кого-то – круглогодичные, например, на шерсть животных, на библиотечную пыль. У людей с круглогодичной аллергией весной может быть ухудшение еще и из-за пыльцы. Также бывает латентная сенсибилизация – состояние, когда нет проявлений аллергии, так называемая предболезнь. Это означает, что у человека в любой момент может начаться проявление этой аллергии», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в пресс-центре НСН, что очень хороший способ вылечить аллергию на пыльцу — аллергоспецифическая иммунотерапия, или аллерговакцинация, сегодня есть вакцины против практически всех пыльцевых аллергенов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Стамбуле произошло новое землетрясение магнитудой 4,3
- В Госдуме назвали ЗАЭС спорным пунктом в проекте мирного соглашения по Украине
- В Госдуме оценили заявление Трампа о Крыме как признак трезвого подхода
- Сосед генерала Москалика назвал погибшего спокойным и порядочным человеком
- Белград назвали возможной площадкой для диалога Москвы, Вашингтона и Брюсселя
- МИД: Американские делегации продолжают неофициально посещать ПМЭФ
- СМИ: Полиция Берлина захотела запретить советские и российские флаги 8 и 9 мая
- Лавров заявил о скрытых сигналах Парижа к нормализации отношений с Россией
- Песков: России необходимо сохранять бдительность, несмотря на переговоры
- Коллективу «Вечерней Москвы» вручили благодарственные письма от Мосгордумы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru