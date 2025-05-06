Врач Болибок назвал самые аллергенные растения
В России сезон аллергии на пыльцу длится с весны до осени, сказал НСН Владимир Болибок.
Одними из самых аллергенных растения являются береза, тимофеевка, полынь и амброзия, рассказал в эфире НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
МЧС ранее предупредило жителей Московского региона о значительных понижениях температуры до отрицательных значений. Отмечается, что температура в некоторых районах Подмосковья может достигать отметки до минус пяти градусов. Болибок отметил, что сезон аллергии на пыльцу длится с весны до осени.
«Сезон аллергии на пыльцу (поллиноза) длится с весны до осени, потому что у нас разные растения, которые могут вызвать поллиноз, цветут в разное время. Сезон аллергии на пыльцу делится традиционно на три периода. Самый первый период начинается где-то в середине марта – это цветение деревьев. В середине апреля начинает цвести береза. Продолжается все это до середины мая. Потом у нас с конца мая - начала июня начинают цвести луговые травы (злаки). Самый злостный аллерген в этот период – тимофеевка. Дальше (июль – август) начинают цвести сорные травы. Ведущим аллергеном этого периода является полынь. Если же говорить про южные регионы России, то там еще добавляется амброзия», - сказал собеседник НСН.
Ранее Болибок рассказал НСН, что грядущие заморозки в Московском регионе не помогут аллергикам.
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