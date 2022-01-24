ВОЗ заявила об идеальных условиях для появления нового штамма COVID-19

Он отметил, что есть различные сценарии развития пандемии и как может завершиться острая фаза. Однако, по словам Гебрейсуса, опасно полагать, что «омикрон» станет последним штаммом, вместе с которым пандемия закончится.

Глава ВОЗ предупредил, что возможность появления более заразных и более смертоносных штаммов «остается крайне высокой».

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что пандемия может завершиться уже в 2022 году.

