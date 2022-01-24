ВОЗ заявила об идеальных условиях для появления нового штамма COVID-19
В мире сложились идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время выступления на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ.
Он отметил, что есть различные сценарии развития пандемии и как может завершиться острая фаза. Однако, по словам Гебрейсуса, опасно полагать, что «омикрон» станет последним штаммом, вместе с которым пандемия закончится.
Глава ВОЗ предупредил, что возможность появления более заразных и более смертоносных штаммов «остается крайне высокой».
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что пандемия может завершиться уже в 2022 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru