«Сам процесс формулирования проблемы уже запускает терапевтический эффект: эмоции переводятся в логические цепочки текста, вам открываются новые пути решения проблем, сложные ситуации воспринимаются менее болезненно. Но у постоянного общения с ИИ есть ряд минусов, которые, на мой взгляд, весьма существенные. Нейросеть всегда опирается на запрос пользователя, оценивая проблему только с одной стороны. Если вы описываете партнера как чудовище, алгоритм охотно поддержит вашу риторику («Вы абсолютно правы, это недопустимо»). Это усугубляет обиду и ощущение собственной непогрешимости, хотя, вы, как и любой другой человек, можете ошибаться. Чтобы современные технологии не разрушали, а укрепляли доверие, стоит сместить ракурс с вопроса «Кто прав?» на вопрос «Как нам договориться?». Иначе смысла не будет», - отметила она.

По ее словам, ИИ может быть только помощником в решении конфликтов.

«Важно помнить, что для глубокого и долгосрочного примирения всегда нужны усилия двоих. Невозможно построить гармоничный союз в одиночку, если вторая сторона принципиально закрыта для диалога и перемен. Однако разорвать порочный круг деструктивных ссор может и один человек. Когда один из партнеров прекращает привычную атаку, снижает уровень пассивной агрессии и начинает говорить на языке потребностей, защитные барьеры второго нередко рушатся сами собой. Искусственный интеллект — полезный инструмент саморефлексии и коммуникативной грамотности, но он никогда не заменит живой, искренний и иногда неидеальный человеческий разговор с глазу на глаз», - добавила она.

Если оба партнера согласны отдохнуть отдельно друг от друга, это показатель не созависимых, а здоровых отношений в семье, где люди доверяют друг другу. Об этом НСН заявила психолог Надежда Резенова.

