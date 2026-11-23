Человека с данными Ларисы Долиной оштрафовали на 9 тысяч рублей
Человека с фамилией и инициалами, как у певицы Ларисы Долиной, оштрафовали на 9 тыс. рублей за неуплату другого взыскания. Об этом стало известно из материалов, оказавшихся в распоряжении РЕН ТВ.
Также в деле фигурирует человек с данными дочери артистки — Ангелины Анатольевны. Женщину обязали выплатить 6 тыс. рублей.
В Московском городском суде подтвердили факт выписки штрафа, но не уточнили, что взыскание назначено именно певице.
Ранее юристы Ларисы Долиной собирались подать иски к 18 компаниям, которые незаконно использовали имя народной артистки.
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