Также в деле фигурирует человек с данными дочери артистки — Ангелины Анатольевны. Женщину обязали выплатить 6 тыс. рублей.



В Московском городском суде подтвердили факт выписки штрафа, но не уточнили, что взыскание назначено именно певице.



Ранее юристы Ларисы Долиной собирались подать иски к 18 компаниям, которые незаконно использовали имя народной артистки.

