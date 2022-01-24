Иммунолог спрогнозировал срок окончания пандемии

Пандемия может завершиться уже в 2022 году, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости.

По его словам, пандемия в течение года завершится, если говорить об этом в масштабе всей планеты.

При этом Жемчугов отметил, что до этого инфекция дойдет до самых дальних островов в Тихом океане.

Для формирования коллективного иммунитета к маю необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН ранее.