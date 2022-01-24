Иммунолог спрогнозировал срок окончания пандемии
Пандемия может завершиться уже в 2022 году, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости.
По его словам, пандемия в течение года завершится, если говорить об этом в масштабе всей планеты.
При этом Жемчугов отметил, что до этого инфекция дойдет до самых дальних островов в Тихом океане.
Для формирования коллективного иммунитета к маю необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН ранее.
«Пандемия закончится в мае, если мы с вами будем ревакцинироваться и вакцинироваться. Сейчас войдет к нам по-настоящему «омикрон», он перекосит население... Какую плату мы заплатим за это? Это будет на совести каждого. [Лучше], Если мы привьемся и создадим коллективный иммунитет», - рассказал он.
Именно поэтому он призвал активнее заниматься ревакцинацией населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru