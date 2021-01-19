Назойливая инфекция. Онищенко напомнил о возрасте коронавируса

«Оспа и чума общались с человеком несколько тысячелетий перед тем, как эти инфекции уничтожили. Вообще, первый раз коронавирус пришел в мир в XII веке. Коронавирус – это банальная воздушно-капельная инфекция, а все они имеют сезонность. Поэтому COVID-19 – явно сезонное заболевание, причем для холодного времени года. Вирус циркулирует уже более года, пережил два сезона, в межсезонье он присутствовал в человеческой популяции достаточно назойливо. Надо думать о том, как нам разумно провести массовую вакцинацию. После этого посмотрим, насколько длительным будет иммунитет», - отметил он.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что коронавирус со временем станет привычным заболеванием и снизит свою патогенность.

