Назойливая инфекция. Онищенко напомнил о возрасте коронавируса

Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН подтвердил предположения о сезонном характере коронавируса и призвал заниматься массовой вакцинацией.

Коронавирус может стать сезонной инфекцией, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, надо выяснить, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета. Вуйнович добавила, что в ВОЗ пока нет единого мнения, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в 2021 году.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус – явно сезонное заболевание.

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«Оспа и чума общались с человеком несколько тысячелетий перед тем, как эти инфекции уничтожили. Вообще, первый раз коронавирус пришел в мир в XII веке. Коронавирус – это банальная воздушно-капельная инфекция, а все они имеют сезонность. Поэтому COVID-19 – явно сезонное заболевание, причем для холодного времени года. Вирус циркулирует уже более года, пережил два сезона, в межсезонье он присутствовал в человеческой популяции достаточно назойливо. Надо думать о том, как нам разумно провести массовую вакцинацию. После этого посмотрим, насколько длительным будет иммунитет», - отметил он.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что коронавирус со временем станет привычным заболеванием и снизит свою патогенность.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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