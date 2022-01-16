ВОЗ: РФПИ предоставил всю необходимую документацию для одобрения «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 30 декабря 2021 года передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю требовавшуюся документацию, которая необходима для продолжения процедуры одобрения препарата против COVID-19 «Спутник V», сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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По ее словам, процесс одобрения российской вакцины возобновлен. «…И мы ожидаем, что к февралю практически мы прошли инспекцию всех этих визитов, которые нужны. Конечно, там есть еще, но на этот момент я очень рада, у нас был визит недавно», — отметила Вуйнович.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценивать техническое досье на вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает RT со ссылкой на официального представителя организации Маргарет Харрис. По ее словам, ВОЗ ждет дополнительные данные о вакцине. По этой причине затягивается признание препарата.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВОЗВакцинаКоронавирусСпутник V
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