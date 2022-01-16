ВОЗ: РФПИ предоставил всю необходимую документацию для одобрения «Спутника V»

По ее словам, процесс одобрения российской вакцины возобновлен. «…И мы ожидаем, что к февралю практически мы прошли инспекцию всех этих визитов, которые нужны. Конечно, там есть еще, но на этот момент я очень рада, у нас был визит недавно», — отметила Вуйнович.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценивать техническое досье на вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает RT со ссылкой на официального представителя организации Маргарет Харрис. По ее словам, ВОЗ ждет дополнительные данные о вакцине. По этой причине затягивается признание препарата.

