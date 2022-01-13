ВОЗ: коронавирус постепенно становится эндемичным
Вирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным, сообщают «Известия» со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Марию Ван Керкхову.
«Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации очень значительны», — сообщила она. «Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли», — отметила эксперт.
Ван Керкхове подчеркнула, что ВОЗ рассматривает разные сценарии развития ситуации из-за появления разновидности «омикрон». По ее мнению, этот штамм возможно не последний.
Снизить риск заражения омикрон-штаммом коронавируса поможет ревакцинация и использование средств индивидуальной защиты. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.
По его словам, не стоит откладывать ревакцинацию, так как новая волна коронавируса может прийти Россию уже на днях.
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