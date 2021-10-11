ВОЗ: пройдено 60% пути в борьбе с COVID-19

Жители Земли прошли около 60% пути в борьбе с COVID-19, однако еще могут возникнуть неожиданные препятствия, сообщает издание SonntagsBlick со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумью Сваминатан.

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«Я надеюсь, что скоро мы пройдем 60% пути. Но не исключено, что нам предстоит взойти на очередную неожиданную гору», — сказала она. Как считает эксперт, пока преждевременно говорить о скором завершении эпидемии, так как неизвестно, какие еще препятствия могут возникнуть.

Сваминатан призвала повысить темп вакцинации, чтобы защитить население от вируса и предотвратить дальнейшие мутации.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 могла эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера.

Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм считает, что вирус, находясь в организме одного человека, может совершать «эволюционные скачки» и многочисленные мутации.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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