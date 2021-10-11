ВОЗ: пройдено 60% пути в борьбе с COVID-19
Жители Земли прошли около 60% пути в борьбе с COVID-19, однако еще могут возникнуть неожиданные препятствия, сообщает издание SonntagsBlick со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумью Сваминатан.
«Я надеюсь, что скоро мы пройдем 60% пути. Но не исключено, что нам предстоит взойти на очередную неожиданную гору», — сказала она. Как считает эксперт, пока преждевременно говорить о скором завершении эпидемии, так как неизвестно, какие еще препятствия могут возникнуть.
Сваминатан призвала повысить темп вакцинации, чтобы защитить население от вируса и предотвратить дальнейшие мутации.
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 могла эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера.
Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм считает, что вирус, находясь в организме одного человека, может совершать «эволюционные скачки» и многочисленные мутации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru