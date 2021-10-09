Telegraph: Коронавирус мог эволюционировать в теле китайского шахтера
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 могла эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера. Об этом пишет газета Telegraph.
Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм считает, что вирус, находясь в организме одного человека, может совершать «эволюционные скачки» и многочисленные мутации.
«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», — заявил Латэм.
Образцы вируса китайского шахтера были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, и произошла утечка, сообщает Telegraph.
В публикации упоминается случай 2012 года. Тогда у шести шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей, выявили «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них погибли, еще трое лечились в стационарах до шести месяцев. Спустя год там же обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вирусу, вызывающему COVID-19.
Ранее стало известно, что ВОЗ идет на новое расследование происхождения коронавируса, чтобы заслужить доверие США. Об этом заявил экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«В данном случае ВОЗ идет на этот шаг под давлением главного спонсора, США, так как главный взнос в бюджет организации делают американцы. И из-за этого практически все наднациональные институты теряют свой изначальный смысл. Они создавалась как институты, которые не зависят ни от одной страны. Они панически боялись даже рекламы крупных интернациональных фирм, а сейчас они утратили свой главный принцип – нейтральность. В международном правовом поле это [установление происхождения коронавируса] является компетенцией КБТО, конвенции по биологическому и токсинному оружию, а не ВОЗ, которая тоже является соучастником конвенции. Я понимаю политическую игру, всё крутится вокруг непреднамеренности, случайности… Перспективы доказательств никакой не будет», - уверен Онищенко.
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