Telegraph: Коронавирус мог эволюционировать в теле китайского шахтера

«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», — заявил Латэм.

Образцы вируса китайского шахтера были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, и произошла утечка, сообщает Telegraph.

В публикации упоминается случай 2012 года. Тогда у шести шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей, выявили «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них погибли, еще трое лечились в стационарах до шести месяцев. Спустя год там же обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вирусу, вызывающему COVID-19.

Ранее стало известно, что ВОЗ идет на новое расследование происхождения коронавируса, чтобы заслужить доверие США. Об этом заявил экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«В данном случае ВОЗ идет на этот шаг под давлением главного спонсора, США, так как главный взнос в бюджет организации делают американцы. И из-за этого практически все наднациональные институты теряют свой изначальный смысл. Они создавалась как институты, которые не зависят ни от одной страны. Они панически боялись даже рекламы крупных интернациональных фирм, а сейчас они утратили свой главный принцип – нейтральность. В международном правовом поле это [установление происхождения коронавируса] является компетенцией КБТО, конвенции по биологическому и токсинному оружию, а не ВОЗ, которая тоже является соучастником конвенции. Я понимаю политическую игру, всё крутится вокруг непреднамеренности, случайности… Перспективы доказательств никакой не будет», - уверен Онищенко.

