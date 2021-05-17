ВОЗ предупредила о смертельной опасности переработок
Длинный рабочий день стал причиной смерти 745 тысяч человек по всему миру в 2016 году. Об этом говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое было проведено совместно с Международной организацией труда (МОТ).
Больше всего жертв среди людей, живущих в Юго-Восточной Азии и в тихоокеанском регионе. В организации отметили, что тенденция может ухудшиться из-за пандемии коронавируса. Ученые выяснили, что 55-часовая рабочая неделя, в отличие от 35-40-часовой, увеличивает риск инсульта на 35% и на 17% - риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование показало, что почти три четверти тех, кто умер из-за регулярной сверхурочной работы, были мужчинами среднего и старшего возраста. Причем часто смерть наступала спустя десятилетия после напряженной работы, пишет «Газета.ру».
ВОЗ в период пандемии посоветовала работодателям учитывать результаты этого исследования при оценке профессиональных рисков, связанных со здоровьем своих работников.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН ранее заявил, что если работодатели не готовы повышать оплату труда, то должны меньше нагружать сотрудников.
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