ВОЗ предупредила о смертельной опасности переработок

Длинный рабочий день стал причиной смерти 745 тысяч человек по всему миру в 2016 году. Об этом говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое было проведено совместно с Международной организацией труда (МОТ).

Больше всего жертв среди людей, живущих в Юго-Восточной Азии и в тихоокеанском регионе. В организации отметили, что тенденция может ухудшиться из-за пандемии коронавируса. Ученые выяснили, что 55-часовая рабочая неделя, в отличие от 35-40-часовой, увеличивает риск инсульта на 35% и на 17% - риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.