Миронов заявил, что четырехдневная рабочая неделя удвоит число работающих бедных

Миронов пояснил, что работодатели не будут платить за четыре рабочих дня как за пять, тем более в условиях «коронакризиса». Большинство из них воспользуются этой ситуацией и снизят заработную плату на 20%.

Лидер «Справедливой России» добавил, что давно необходимо вводить "почасовую оплату труда и повышать минимальные зарплаты «с нищенского до уровня».

Впервые о вероятности введения в России четырехдневной рабочей неделе заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в 2019 году, будучи тогда в должности премьер-министра. Недавно первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сказал, что эта идея «не похоронена».

Бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов полагает, что без развития экономики и значительного увеличения производительности труда переход к четырехдневной рабочей неделе будет невозможен, передает Ura.ru.

