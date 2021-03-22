Милонов поддержал ввод четырехдневки для всех
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что если работодатели не готовы повышать оплату труда, то должны меньше нагружать сотрудников.
Российские бизнесмены не готовы работать 4 дня в неделю, большинство из них также не поддерживают разделение условий труда, пишет ТАСС. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева в Москве заявила, что поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал ввести четырехдневку и для женщин, и для мужчин.
«Дорогие мои, мы же за равенство. Безусловно, шпалы таскать женщины не должны, а четыре дня в неделю, с моей точки зрения, должны работать все, потому что пять – уже много. У нас и интернет, и телефоны, и перерабатываем мы, а денег недостаточно. Уж коли денег нам платить больше работодатели не хотят, тогда пускай они нас просто меньше загружают, и мы будем отдыхать не два, а три дня в неделю. Мне кажется, это справедливо», – сказал он.
Также Милонов в беседе с НСН поддержал идею изменить Избирательный кодекс в Армении до проведения внеочередных парламентских выборов.
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