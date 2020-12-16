ВОЗ предупредила Европу о риске новой вспышки коронавируса в начале 2021 года

ВОЗ рекомендует странам, где есть горнолыжные курорты, исключить большого скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Страны также продлить ограничения массовых мероприятий вплоть до их отмены. Также необходимо разгружать общественный транспорт.

Рождественские службы специалисты рекомендуют проводить на открытом воздухе.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, что плато по заражениям в России если и наступило, то на максимальных уровнях, что ставит систему здравоохранения в сложную ситуацию.

