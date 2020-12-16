Иммунолог заявил о достижении «плато на максимуме» по COVID-19

«Вторая мировая волна коронавируса, как ее в шутку называют, уже превысила в России показатели первой в два с небольшим раза. Если майский пик был при 11600 выявленных больных за сутки, то сейчас он почти втрое больше – 29 тысяч. На этом максимуме у нас рост стабилизировался. Можно констатировать, что достигнуто плато. Но страна большая, разные регионы будут выходить на него по-разному. Например, в Москве можно говорить о выходе на плато с середины-конца ноября, в каких-то регионах ситуация еще развивается», - сказал Болибок.

Он пояснил, что фактически стабилизация по числу заражений произошла на максимумах.

«Теперь система здравоохранения будет работать на пределе возможностей, а может, и выходя за эти пределы. Не надо из-за этого паниковать и писать гневные посты в интернете. То, что медицина сейчас делает – это затяжной подвиг, все службы работают на пределе», - отметил он.

Вместе с тем, у эксперта вызвала вопросы статистика по зараженным в Санкт-Петербурге.

«В Санкт-Петербурге очень странная кривая заражений. Они очень быстро росли, достигли пика в 3700 новых случаев за сутки и на этом рост очень резко прекратился. У меня такое впечатление, что там так называемое псевдоплато – у них исчерпана пропускная способность лабораторий по диагностике и возможности рентгенологической службы, которая проводит КТ-диагностику. То есть число диагнозов, которое они выставляют – это предел возможности медицинской службы», - сказал иммунолог.

Ранее власти признали ситуацию по COVID-19 в Санкт-Петербург и Калининградской области наиболее тревожной среди всех российских регионов.

Между тем, надежды на коллективный иммунитет пока нет: для его формирования антитела должны быть у большинства населения. Инфекционист Николай Малышев в среду в эфире НСН рассказал, что прививать от коронавируса нужно как можно больше россиян - а в идеале вообще всех.

