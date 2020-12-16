Гинеколог Минздрава опровергла связь коронавируса и бесплодия у мужчин

На данный момент не доказательств того, что коронавирусная инфекция как-то влияет на репродуктивную функцию у мужчин. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян.

«На сегодняшний день нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия», - сказала медик в эфире канала «Россия 24».

По словам Адамян, человечество слишком недолго знакомо с новым вирусом и последствия заражения им еще мало изучены.

Медик добавила, что на женщин, перенесших заражение коронавирусом и собирающихся беременеть, COVID-19 не влияет.