Гинеколог Минздрава опровергла связь коронавируса и бесплодия у мужчин
На данный момент не доказательств того, что коронавирусная инфекция как-то влияет на репродуктивную функцию у мужчин. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян.
«На сегодняшний день нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия», - сказала медик в эфире канала «Россия 24».
По словам Адамян, человечество слишком недолго знакомо с новым вирусом и последствия заражения им еще мало изучены.
Медик добавила, что на женщин, перенесших заражение коронавирусом и собирающихся беременеть, COVID-19 не влияет.
Ранее главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова заявила, что инфекция влияет на качество мужской спермы, которое и так не слишком хорошее, передает РИА ФАН.
На пресс-конференции НСН бывший главный санитарный врач страны, депутат Геннадий Онищенко назвал фейком сообщение о том, что коронавирус может вызывать бесплодие.
«Научных данных, что вакцинация влияет репродуктивное здоровье, нет. Скорее всего, это фейк, который преднамеренно запущен», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Всемирный банк улучшил прогноз по российской экономике
- В Москве с нового года вырастут все социальные выплаты
- Третьяк заявил о намерении вакцинировать хоккеистов
- Гинеколог Минздрава опровергла связь коронавируса и бесплодия у мужчин
- Россиянам снова открыт безвизовый въезд в Таиланд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru