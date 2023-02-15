ВОЗ опровергла остановку исследования происхождения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса. Об этом пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич сообщил РИА Новости.
Он назвал статью в журнале Nature неточной. Жазаревич пояснил, что «для продвижения знаний ВОЗ нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая». Представитель организации также отметил, что ВОЗ призывает Китай к прозрачности проводимых им исследований в этом направлении.
Ранее международный научный журнал Nature сообщил, что организация отложила второй этап научного расследования происхождения COVID-19 из-за проблем, связанных с попытками проведения «важнейших исследований в Китае». Эту информацию подтвердила и эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, заявившая, что «план изменился».
В конце декабря для граждан, прибывающих в Россию из Китая и тех стран, с которыми у КНР обеспечивается активный пассажиропоток, необходимо ввести обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru