ВОЗ опровергла остановку исследования происхождения COVID-19

Ранее международный научный журнал Nature сообщил, что организация отложила второй этап научного расследования происхождения COVID-19 из-за проблем, связанных с попытками проведения «важнейших исследований в Китае». Эту информацию подтвердила и эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, заявившая, что «план изменился».

В конце декабря для граждан, прибывающих в Россию из Китая и тех стран, с которыми у КНР обеспечивается активный пассажиропоток, необходимо ввести обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН.

