В России продолжается рост заболеваемости COVID-19 и гриппом

За прошедшую неделю в России было выявлено 78,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, что на 30% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что циркулирует в основном штаммом «омикрон».

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла почти на 5%, до более 1 млн случаев. Преобладают вирусы гриппа, на которые приходится 53% случаев. Из негриппозных вирусов преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.

Заболеваемость коронавирусом в России растет с декабря 2022 года, при этом смертность от него с начала года продолжает снижаться.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом. Он также отметил, что уровень коллективного иммунитет в России низкий и призвал прививаться. По его словам, вскоре появятся модернизированные вакцины, но пока можно прививаться и существующими.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Коронавирус
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