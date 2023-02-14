В России продолжается рост заболеваемости COVID-19 и гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла почти на 5%, до более 1 млн случаев. Преобладают вирусы гриппа, на которые приходится 53% случаев. Из негриппозных вирусов преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.

Заболеваемость коронавирусом в России растет с декабря 2022 года, при этом смертность от него с начала года продолжает снижаться.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом. Он также отметил, что уровень коллективного иммунитет в России низкий и призвал прививаться. По его словам, вскоре появятся модернизированные вакцины, но пока можно прививаться и существующими.

