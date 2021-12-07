ВОЗ назвала обязательную вакцинацию крайней мерой

Обязательная вакцинация – это крайняя мера, которую стоит применять лишь тогда, когда исчерпаны все возможные варианты улучшения охвата граждан вакцинацией. С таким заявлением выступил на брифинге во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, власти стран Европы не должны вводить обязательных мер, связанных с прививками от COVID-19, не обратившись сначала к обществу.

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«Необходимо учитывать влияние, которое обязательная вакцинация может оказать на общественное доверие, а также на распространение вакцинации: то, что приемлемо в одном обществе и сообществе, может быть неэффективным и неприемлемым в другом», - цитирует ТАСС Клюге.

Ранее сообщалось, что российские регионы массово отказались от публичного обсуждения законопроектов о QR-кодах.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВОЗВакцинация
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