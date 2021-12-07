ВОЗ назвала обязательную вакцинацию крайней мерой

Обязательная вакцинация – это крайняя мера, которую стоит применять лишь тогда, когда исчерпаны все возможные варианты улучшения охвата граждан вакцинацией. С таким заявлением выступил на брифинге во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, власти стран Европы не должны вводить обязательных мер, связанных с прививками от COVID-19, не обратившись сначала к обществу.