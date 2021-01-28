ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 100 млн

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 100 миллионов (100 200 107). Более 2,1 миллиона заразившихся скончались. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, больше всего инфицированных по-прежнему в США - более 25 миллионов. На втором месте находится Индия (более 10 миллионов), на третьем - Бразилия (около 9 миллионов). Россия находится на четвертой строчке с более чем 3,7 миллионами. Замыкает пятерку Великобритания, где зарегистрировано свыше 3,6 миллиона.