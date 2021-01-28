ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 100 млн

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 100 миллионов (100 200 107). Более 2,1 миллиона заразившихся скончались. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, больше всего инфицированных по-прежнему в США - более 25 миллионов. На втором месте находится Индия (более 10 миллионов), на третьем - Бразилия (около 9 миллионов). Россия находится на четвертой строчке с более чем 3,7 миллионами. Замыкает пятерку Великобритания, где зарегистрировано свыше 3,6 миллиона.

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Ранее американские ученые выяснили, что вероятность смерти от коронавирусной инфекции почти в три раза увеличивается у людей больных шизофренией. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН отметил, что это очень интересное исследование, потому что связь шизофрении с более слабым иммунитетом была известна ученым и ранее.

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ФОТО: pixabay.com
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