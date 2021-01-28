«Постепенно отступает». Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в РФ в четыре раза меньше, чем «во многих европейских странах», сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании с членами правительства главы государства рассказал, в России в настоящее время «на 100 тыс населения примерно 12 человек заболевших».

Путин добавил, что пандемия в России постепенно отступает, однако расслабляться ещё рано и следует «соблюдать все меры предосторожности».

Российский лидер также потребовал продолжить слаженную борьбу с COVID-19 на всех уровнях.

Ранее Путин допустил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут «аккуратно сниматься». Президент отметил, что число выздоровевших превышает количество инфицированных.

