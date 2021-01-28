«Постепенно отступает». Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в РФ в четыре раза меньше, чем «во многих европейских странах», сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с членами правительства главы государства рассказал, в России в настоящее время «на 100 тыс населения примерно 12 человек заболевших».
Путин добавил, что пандемия в России постепенно отступает, однако расслабляться ещё рано и следует «соблюдать все меры предосторожности».
Российский лидер также потребовал продолжить слаженную борьбу с COVID-19 на всех уровнях.
Ранее Путин допустил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут «аккуратно сниматься». Президент отметил, что число выздоровевших превышает количество инфицированных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru