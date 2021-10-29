Воробьёв: у 80% госпитализированных в Подмосковье нет прививки от коронавируса

У 80% госпитализированных с коронавирусом жителей Подмосковья не было прививки от инфекции, сообщает RT со ссылкой на заявление губернатор области Андрея Воробьёва.

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По его словам, люди старше 50 лет серьёзно болеют. «Да, молодые тоже болеют, в более лёгкой форме переносят те, кто имеет малые антитела», — отметил глава региона.

Ранее он сообщил, что жители Подмосковья продолжат получать плановую медпомощь во время нерабочих дней.

Напомним, темпы вакцинации против коронавируса выросли в Московской области в два раза за последние два дня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеКоронавирусАндрей Воробьев
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