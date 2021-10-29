Воробьёв: у 80% госпитализированных в Подмосковье нет прививки от коронавируса
У 80% госпитализированных с коронавирусом жителей Подмосковья не было прививки от инфекции, сообщает RT со ссылкой на заявление губернатор области Андрея Воробьёва.
По его словам, люди старше 50 лет серьёзно болеют. «Да, молодые тоже болеют, в более лёгкой форме переносят те, кто имеет малые антитела», — отметил глава региона.
Ранее он сообщил, что жители Подмосковья продолжат получать плановую медпомощь во время нерабочих дней.
Напомним, темпы вакцинации против коронавируса выросли в Московской области в два раза за последние два дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru