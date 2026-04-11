Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в доме в Мытищах
Пожар произошел в многоквартирном 17-этажном жилом доме в подмосковных Мытищах. Об этом заявили в ГКУ МО «Мособлпожспас».
Возгорание возникло на улице Станционной. В доме загорелась квартира на 11-м этаже и несколько балконов. Из здания эвакуировали 20 человек.
Позднее РИА Новости сообщило со ссылкой на МЧС, что при пожаре пострадали два человека, еще один погиб. Огонь локализовали на площади 70 квадратных метров. Тушение пожара продолжается, к работам привлечены более 80 специалистов и 29 единиц техники.
Ранее взрыв и пожар произошли на складе с пиротехникой во Владикавказе. В результате погибли два человека, 14 пострадали.
