В Подмосковье темпы вакцинации за два дня увеличились вдвое

«Было порядка 4-5 тысяч человек в день, сейчас достигла 10 тысяч», - рассказал глава Подмосковья.

Ранее во вторник схожие данные озвучил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. По его словам, темпы вакцинации начали приближаться к летним показателям.

Первая и вторая фаза клинических испытаний детской вакцины от COVID-19 завершены, и теперь сроки ее применения зависят от Минздрава, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

