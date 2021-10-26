В Подмосковье темпы вакцинации за два дня увеличились вдвое
Темпы вакцинации против коронавируса выросли в Московской области в два раза за последние два дня. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
«Было порядка 4-5 тысяч человек в день, сейчас достигла 10 тысяч», - рассказал глава Подмосковья.
Ранее во вторник схожие данные озвучил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. По его словам, темпы вакцинации начали приближаться к летним показателям.
Первая и вторая фаза клинических испытаний детской вакцины от COVID-19 завершены, и теперь сроки ее применения зависят от Минздрава, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
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