Эксперт рассказал, кто может получить свои пенсионные накопления целиком
Ряд граждан имеют право получить все свои пенсионные накопления единовременно. Об этом заявил предприниматель, основатель проекта «СЛОВО» Сергей Маликов в беседе с агентством «Прайм».
Так, получить сразу все пенсионные накопления смогут россияне с накопительной пенсией менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.
«В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Если расчетная ежемесячная выплата составляет менее 1 628,8 рубля, то все накопления можно забрать», — указал эксперт.
По словам Маликова, единовременную выплату также могут получить граждане, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие стажа или баллов для страховой пенсии. Наибольшая сумма, которую можно получить сразу в текущем году, составляет почти 440 тысяч рублей.
Если пенсионные накопления сформированы за счет дополнительных взносов по программе софинансирования либо материнского капитала, граждане могут получать срочные выплаты в течение десяти лет.
Ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, как россияне, имеющие пенсионные накопления, могут получить их единой суммой.
