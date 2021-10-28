Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «Радио России» заявил, что режим самоизоляции следует ужесточить.

Лукашенко раскритиковал штрафы за отсутствие масок и принудительную вакцинацию

Также политик раскритиковал россиян, которые в период нерабочих дней решили отправиться на курорты. Кроме того, он призвал ввести уголовное наказание для граждан, которые отказываются от вакцинации.

«Если кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания!», - заключил Жириновский.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил о необходимости увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах, сообщает «Свободная пресса».

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ТЕГИ:КоронавирусКарантинУголовное НаказаниеВакцинацияВладимир Жириновский
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