Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «Радио России» заявил, что режим самоизоляции следует ужесточить.
Также политик раскритиковал россиян, которые в период нерабочих дней решили отправиться на курорты. Кроме того, он призвал ввести уголовное наказание для граждан, которые отказываются от вакцинации.
«Если кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания!», - заключил Жириновский.
Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил о необходимости увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах, сообщает «Свободная пресса».
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