Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации

Также политик раскритиковал россиян, которые в период нерабочих дней решили отправиться на курорты. Кроме того, он призвал ввести уголовное наказание для граждан, которые отказываются от вакцинации.

«Если кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания!», - заключил Жириновский.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил о необходимости увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах, сообщает «Свободная пресса».

