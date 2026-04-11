В Дагестане часть дороги обрушилась из-за оползня

Частичное обрушение дороги регионального значения «Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб» произошло из-за оползня. Об этом заявили в ГКУ «Дагестанавтодор».

«На участке 3-й километр (Буйнакский перевал) ориентировочно в 21.00 10 апреля... произошел оползень прилегающего склона с частичным обрушением полки дороги по левой полосе движения», - говорится в сообщении в канале учреждения в мессенджере Мах.

Инцидент произошел на фоне прошедших ливневых дождей и переувлажнения грунта. Движение автотранспорта на этом участке организовали по временной схеме по правой полосе и обочине.

Ранее в Дербентском районе Дагестана из-за прорыва плотины Геджухского водохранилища обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ».

