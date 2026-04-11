Трамп назвал первый пункт «хорошей сделки» с Ираном
Хорошая сделка с Ираном предусматривала бы, прежде всего, отказ Тегерана от ядерного оружия. Об этом заявил резидент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
«В первую очередь, отказ от ядерного оружия», - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, что было бы хорошей сделкой для него.
Иран ранее неоднократно заявлял об отсутствии стремления обладать ядерным оружием. Так посол республики в России Казем Джалали отмечал, что у Тегерана мирная ядерная программа, страна действует, основываясь на доктрине безопасности и фетве лидера, а также является обязывающимся членом Договора о нераспространении ядерного оружия.
- Трамп назвал первый пункт «хорошей сделки» с Ираном
- Суд назначил слушания по иску «Роснано» к Чубайсу на 17 апреля
- Экс-муж Лерчек отказался выступать в прениях по делу о выводе средств
- В Германии отменили требование согласования выезда для мужчин за границу
- Unicredit опроверг планы закрытия бизнеса в России
- Эстония отказалась задерживать российские суда из-за риска эскалации
- СМИ: Рост цен на топливо ударил по фермерам Украины
- При атаке дрона в Белгородской области погибли два человека
- Глазам больше нельзя верить? Как распознать видео, созданное нейросетью
- Старые шины предложили сдавать на переработку вместо выброса