Трамп назвал первый пункт «хорошей сделки» с Ираном

Хорошая сделка с Ираном предусматривала бы, прежде всего, отказ Тегерана от ядерного оружия. Об этом заявил резидент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Лавров указал на отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия

«В первую очередь, отказ от ядерного оружия», - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, что было бы хорошей сделкой для него.

Иран ранее неоднократно заявлял об отсутствии стремления обладать ядерным оружием. Так посол республики в России Казем Джалали отмечал, что у Тегерана мирная ядерная программа, страна действует, основываясь на доктрине безопасности и фетве лидера, а также является обязывающимся членом Договора о нераспространении ядерного оружия.

ФОТО: Zuma / ТАСС
