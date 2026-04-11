Минпросвещения определило дату выпускных в школах

Минпросвещения России рекомендовало провести выпускные вечера в школах страны 27 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эти даты носят рекомендательный характер.

«Наша общая цель — создать равные и комфортные условия для отдыха детей во всех регионах страны», - отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее стало известно, что последние звонки в школах в РФ пройдут 26 мая. Выпускные школьные экзамены начнутся не раньше 1 июня.

