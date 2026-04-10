Суд назначил слушания по иску «Роснано» к Чубайсу на 17 апреля

Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля повторные предварительные слушания по иску «Роснано» о взыскании 11,9 миллиарда рублей с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и 12 экс-руководителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

1 апреля суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих коммерческую тайну. До этого к процессу также была допущена прокуратура Москвы, поскольку, как отметили в ведомстве, спор затрагивает публичные интересы.

Иск был подан в декабре и касается проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. По версии «Роснано», проект, запущенный в 2011 году, не достиг заявленных целей, а риски были очевидны уже на старте, однако бывшее руководство не приняло мер для защиты интересов компании и государства.

В рамках обеспечительных мер суд арестовал счета ответчиков в пределах заявленных требований. В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестованы на сумму около 11,9 миллиарда рублей, Олега Киселева — более 11,1 миллиарда рублей, а ряда других фигурантов — до 8,1 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
