Суд назначил слушания по иску «Роснано» к Чубайсу на 17 апреля
Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля повторные предварительные слушания по иску «Роснано» о взыскании 11,9 миллиарда рублей с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и 12 экс-руководителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
1 апреля суд удовлетворил ходатайство истца о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, составляющих коммерческую тайну. До этого к процессу также была допущена прокуратура Москвы, поскольку, как отметили в ведомстве, спор затрагивает публичные интересы.
Иск был подан в декабре и касается проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. По версии «Роснано», проект, запущенный в 2011 году, не достиг заявленных целей, а риски были очевидны уже на старте, однако бывшее руководство не приняло мер для защиты интересов компании и государства.
В рамках обеспечительных мер суд арестовал счета ответчиков в пределах заявленных требований. В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестованы на сумму около 11,9 миллиарда рублей, Олега Киселева — более 11,1 миллиарда рублей, а ряда других фигурантов — до 8,1 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Суд назначил слушания по иску «Роснано» к Чубайсу на 17 апреля
- Экс-муж Лерчек отказался выступать в прениях по делу о выводе средств
- В Германии отменили требование согласования выезда для мужчин за границу
- Unicredit опроверг планы закрытия бизнеса в России
- Эстония отказалась задерживать российские суда из-за риска эскалации
- СМИ: Рост цен на топливо ударил по фермерам Украины
- При атаке дрона в Белгородской области погибли два человека
- Глазам больше нельзя верить? Как распознать видео, созданное нейросетью
- Старые шины предложили сдавать на переработку вместо выброса
- Знаковый или пустой финал: Чего ждать от третьего сезона «Эйфории»