Среднюю пенсию свыше 30 тысяч рублей отметили в 12 регионах России

Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей на февраль 2026 года зафиксирован в 12 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики Социального фонда.

Так, в Карелии средняя пенсия составила 30,9 тысячи рублей, в Архангельской области - 31,6 тысячи, в Коми - 32,1 тысячи, в Якутии - 33,4 тысячи, в Сахалинской и Мурманской областях - 33,5 тысячи и 34,1 тысячи соответственно.

Также среднюю пенсию свыше 30 тысяч рублей выплачивают в Ямало-Ненецком автономном округе (36,1 тысячи), Ханты-Мансийском АО (36,9 тысячи), Магаданской области (37,3 тысячи), Камчатском крае (37,5 тысячи), Ненецком (38,7 тысячи) и Чукотском автономных округах (41,9 тысячи).

В целом в России средний размер пенсии в феврале составлял 25 261 рубль.

Ранее Социальный фонд РФ проиндексировал пенсии почти четырех миллионов граждан.

