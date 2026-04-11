Омбудсмену Москальковой направили список из 200 политзаключенных на Украине
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой новый список политзаключенных на Украине. Об этом пишет ТАСС.
Документ основан на поступающих к парламентарию обращениях и верификации сведений украинского журналиста Дианы Панченко. К письму Кузнецова также приложен пакет материалов, верифицированных и сформированных командой штаба писателя и участника специальной военной операции Захара Прилепина.
В список политзаключенных вошли 200 фамилий. Самый молодой среди них - 2005 года рождения, самый возрастной - 1949-го. Около 85% обвиняемых - мужчины, почти 60% осуждены и отбывают наказание, в основном они содержатся в Днепропетровской, Одесской, Киевской областях. Чаще всего фигурантов осудили либо ведут следствие по статьям о госизмене и распространении информации о дислокации ВСУ.
Ранее Татьяна Москалькова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу перечень из 90 политзаключенных на Украине, попросив оказать им помощь.
Горячие новости
