Буцкая призвала ввести подарки для новорожденных во всех регионах
Подарки для новорожденных, которые предоставляют в ряде регионов России, должны стать демографической мерой для всех. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Союза матерей» Татьяна Буцкая в интервью ТАСС.
По ее мнению, состав подарка следует формировать с учетом мнения родителей. Парламентарий пояснила, что у семьи уже может быть что-то из вещей в наборе вещей, при этом о каких-либо товарах какие-то товары «родители даже не подумают». Поэтому подарок для малыша может иметь и просветительскую функцию.
«И функцию уже совершенно социальную, когда семья выбирает из списка того, что лежит в коробке для новорожденных. Это может быть виртуальная коробка на странице в интернете - именно те товары, которые сейчас... важны, на определенную сумму», - поделилась Буцкая.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать для каждого новорожденного именные сберегательные счета с балансом в 100 тысяч рублей за счет федерального бюджета.
