Власти Забайкалья ввели масштабные ограничения из-за коронавируса
Масштабные ограничения для бизнеса и населения введены в Забайкалье из-за высокой заболеваемости COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главы региона Александра Осипова.
С 9 июля в крае действует полный запрет на массовые мероприятия (в том числе и на открытом воздухе) и работу ночных клубов. Ограничения будут действовать до 6 августа.
Исключение не затронут кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи при условии, что заполняемость будет до 50%.
Соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровня будут проходить без зрителей.
Тем временем, ограничения по противодействию распространению коронавируса, действующие в Санкт-Петербурге, продлены до 16 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
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