ВОЗ призвала к особой осторожности страны, полностью снимающие ограничения по COVID

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, между тем, отметил, что снимать ограничение тем или иным образом имеют право все страны.

Ранее на прошлой неделе стало известно, что Исландия сняла все ограничения, введенные из-за коронавируса. Также Великобритания заявила о планах снять все ограничения 19 июля.

