ВОЗ призвала к особой осторожности страны, полностью снимающие ограничения по COVID
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти стран, полностью снимающие ограничения по коронавирусу, к проявлению особой осторожности. Об этом сообщает «Интерфакс».
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, между тем, отметил, что снимать ограничение тем или иным образом имеют право все страны.
Ранее на прошлой неделе стало известно, что Исландия сняла все ограничения, введенные из-за коронавируса. Также Великобритания заявила о планах снять все ограничения 19 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru