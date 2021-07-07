ВОЗ призвала к особой осторожности страны, полностью снимающие ограничения по COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти стран, полностью снимающие ограничения по коронавирусу, к проявлению особой осторожности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эксперт сообщил о случаях заражения COVID-19 в третий раз

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, между тем, отметил, что снимать ограничение тем или иным образом имеют право все страны.

Ранее на прошлой неделе стало известно, что Исландия сняла все ограничения, введенные из-за коронавируса. Также Великобритания заявила о планах снять все ограничения 19 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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