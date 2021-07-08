В Петербурге продлили COVID-ограничения до 16 августа

Ограничения по противодействию распространению коронавируса, действующие в Санкт-Петербурге, продлены до 16 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба петербургской администрации, также в городе запретят допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия и проведение любых массовых мероприятий, в которых участвуют более 75 человек. Ограничения вступают в силу с 13 июля.

Ранее в Санкт-Петербурге запретили работу фуд-кортов, детских комнат в торговых центрах и заведениях общепита, кафе и развлекательных учреждений в ночное время. Кроме того, городские власти запретили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах и оказывать услуги на «островках» в торговых центрах.

Также в Петербурге ограничили до 50% заполняемость кинозалов и обязали участников любых мероприятий, в том числе на открытом воздухе, носить маски.

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Фото: instagram.com/spbgov
ТЕГИ:Александр БегловКоронавирусСанкт-Петербург
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