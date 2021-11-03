Власти Свердловской области рекомендуют переводить на «удалёнку» непривитых сотрудников

Власти Свердловской области рекомендуют работодателям перевести на удалённый режим работы сотрудников из числа тех, кто не вакцинировался от COVID-19, сообщает RT со ссылкой на заместителя губернатора Павла Крекова.

Голикова назвала регионы, в которых ухудшилась ситуация с COVID-19

По его словам, власти сдвинут с 15 ноября на 1 декабря крайний срок получения второго компонента вакцины от коронавируса для допуска в зоны, свободные от COVID-19.

Также стало известно, что в области могут приостановить работу торговые центры и заведения общепита, если будут продолжаться нарушения системы электронных кодов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что локдауна в России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией не будет.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:КоронавирусРаботаПрививка
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