Герой России летчик-космонавт Самокутяев умер на 57-м году жизни

В правительстве региона отметили, что Самокутяев много сделал для того, «чтобы прославить пензенский край и сделать лучше жизнь людей».

«Добрая и светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Ранее в возрасте 79 лет скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев, который в 1995–1998 годах возглавлял подразделение антитеррора «Альфа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

