Герой России летчик-космонавт Самокутяев умер на 57-м году жизни
Герой России, лётчик-космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев умер в возрасте 56 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора Пензенской области сообщает RT.
В правительстве региона отметили, что Самокутяев много сделал для того, «чтобы прославить пензенский край и сделать лучше жизнь людей».
«Добрая и светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Ранее в возрасте 79 лет скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев, который в 1995–1998 годах возглавлял подразделение антитеррора «Альфа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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