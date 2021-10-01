Голикова: Локдауна в России не будет

Локдауна в России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией не будет. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Локдаун объявлять не будем», — подчеркнула Голикова в беседе с РИА Новости.

Накануне вице-премьер заявила, что в России наступает сложный период из-за роста заболеваемости COVID-19. Голикова призвала граждан соблюдать ограничительные меры, а также «беречь себя и близких».

Между тем врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что новые ограничения в связи с коронавирусом неизбежны. По словам медика, часть школьников и взрослого населения отправят на удаленку, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение.

