Голикова: Локдауна в России не будет
Локдауна в России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией не будет. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Локдаун объявлять не будем», — подчеркнула Голикова в беседе с РИА Новости.
Накануне вице-премьер заявила, что в России наступает сложный период из-за роста заболеваемости COVID-19. Голикова призвала граждан соблюдать ограничительные меры, а также «беречь себя и близких».
Между тем врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что новые ограничения в связи с коронавирусом неизбежны. По словам медика, часть школьников и взрослого населения отправят на удаленку, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение.
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